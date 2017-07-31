Основатель Tor усомнился в существовании криминального «темного» интернета

Основатель и руководитель организации Tor Project Роджер Динглдайн (Roger Dingledine) назвал сомнительным существование полномасштабного «темного» интернета с незаконными сайтами. Об этом он заявил в ходе конференции DEF CON, передает Fossbytes.

По словам Динглдайна, скрытые сервисы и торговые площадки, на которых обитают различные преступники, занимают лишь три процента от общего числа сайтов анонимной сети. «По сути, темной сети нет. Она не существует. Это всего лишь несколько веб-страниц», — отметил он.

Динглдайн также подчеркнул, что большинство пользователей заходят в Tor для просмотра публичных ресурсов в легальных целях, но при этом хотят остаться анонимными.

С начала лета спецслужбы закрыли две крупнейших площадки по торговле наркотиками в «темном» интернете. В конце июня голландская полиция взяла под контроль серверы сайта Hansa и месяц тайно собирала информацию о его клиентах. В спецоперации участвовали сотрудники ФБР, американского Управления по борьбе с наркотиками и Европола.

Материалы по теме Очень темные дела Как Россия погрязла в наркотиках из «темного» интернета Ушли по-темному Создатели крупнейшего рынка наркотиков в Tor исчезли с деньгами клиентов

В начале июля пользователи пожаловались на недоступность еще одной площадки — AlphaBay. Позже выяснилось, что она была закрыта в результате спецоперации. Один из ее администраторов, канадец Александр Каз, был арестован полицией Таиланда и совершил самоубийство в тюремной камере. По оценке исследователей из Университета Карнеги — Меллон, ежедневный объем сделок на площадке составлял 600 тысяч долларов, а число пользователей превышало 200 тысяч человек.

В конце июня «Лента.ру» опубликовала масштабное расследование о торговле наркотиками в российском «темном» интернете и выяснила, что объем этого рынка превышает два миллиарда рублей в месяц. Администратор действующей в анонимной сети Tor нелегальной площадки Russian Anonymous Marketplace (RAMP) сообщил изданию, что в 2016 году онлайн-наркоторговцы закупили и продали психоактивных веществ на сумму в 24 миллиарда рублей.