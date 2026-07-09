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01:38, 9 июля 2026Мир

В МИД оценили идею запретить въезд в ЕС участникам СВО

В МИД назвали дискриминацией запрет ЕС на въезд для участников СВО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Возможный запрет Европейского союза (ЕС) на выдачу виз для участников спецоперации (СВО) на Украине будет считаться дискриминацией. Так эту идею прокомментировал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев в интервью РИА Новости.

«Вопрос о допуске тех или иных граждан на свою территорию является внутренним делом с одной стороны государства, но как уже мы неоднократно подчеркивали, любое решение, которое государство принимает, не должно носить дискриминационного характера. И в данном случае совершенно очевидно, что это решение носит именно такой характер», — сказал он.

На вопрос о том, будет ли Россия предпринимать ответные меры, дипломат призвал дождаться соответствующего решения ЕС. Он отметил, что в международном праве принцип взаимности «никто не отменял».

Ранее Италия и Франция скептически отнеслись к инициативе ЕС запретить въезд участникам СВО в рамках 21-го пакета санкций против России.

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