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19:37, 25 июня 2026Мир

Две европейские страны отвергли санкции ЕС против участников СВО

Bloomberg: Италия и Франция скептически отнеслись к идее запретить въезд участникам СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Filippo Carlott / Shutterstock / Fotodom

Италия и Франция скептически отнеслись к инициативе Европейского союза (ЕС) запретить въезд участникам специальной военной операции (СВО) в рамках 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Италия и Франция сомневаются в целесообразности предложения ЕС запретить въезд участникам СВО в страны блока (...). Они не против того, чтобы не пускать бывших военных, но опасаются, что нынешнее предложение может привести к полному запрету на въезд для россиян. Кроме того, эти две страны считают, что запрет на въезд для отдельных категорий граждан лучше вводить с помощью визовой политики, а не санкций», — передает агентство слова источников.

Также две европейские страны указали, что предложение Брюсселя оставляет на усмотрение стран — участниц решение о том, «кто воевал, а кто нет, что выявить не так просто».

9 июня глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила запретить въезд на территорию ЕС для всех участников СВО на Украине в рамках 21-го пакета санкций против Москвы.

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала, что Еврокомиссия планирует поименно добавить всех участников СВО в черный список, тем самым запретив им въезд на территорию объединения.

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