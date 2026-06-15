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09:37, 15 июня 2026Мир

Каллас высказалась о поименном включении всех участников СВО в черный список ЕС

Каллас: Еврокомиссия хочет поименно включить всех участников СВО в черный список ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress.com

Европейская комиссия (ЕК) планирует поименно добавить всех участников специальной военной операции (СВО) России в черный список Европейского союза (ЕС), тем самым запретив им въезд на территорию объединения. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее комментарий опубликовала пресс-служба ЕК.

«Несомненно, у нас есть разведданные о лицах, которые участвовали в конфликте, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт в вопросе виз, но специалисты говорят, что это возможно», — указала главный евродипломат.

9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила включить пункт о запрете въезда всех участников СВО на территорию Евросоюза в 21-й пакет санкций против России.

По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, фон дер Ляйен ошибочно полагает, что Европа является мечтой для российских бойцов. Он добавил, что это не та Европа, которую все знали еще 20 или 30 лет назад.

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