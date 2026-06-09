Сенатор Джабаров: Фон дер Ляйен ошибочно считает Европу мечтой для бойцов СВО

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ошибочно полагает, что Европа является мечтой для российских бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО), заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Европа уже не та, какой была несколько десятилетий назад.

Фон дер Ляйен ранее сообщила, что Еврокомиссия предложила в 21-м пакете санкций против России запретить въезд на территорию Европейского союза (ЕС) для всех участников СВО на Украине.

«Госпожа фон дер Ляйен думает, что это мечта и счастье россиян побывать в Европе? А что мы там можем увидеть? Мы там ничего хорошего не увидим. Это не та Европа, которую мы знали еще 20 или 30 лет назад. Я не думаю, что Европа является мечтой для многих наших бойцов, участников специальной военной операции. Пусть запрещают что угодно. Я уверен, что настанет время, когда они будут мечтать, чтобы русские туристы, в том числе участники специальной военной операции, посещали [Европу]. Мы оставляли там большие деньги и увеличивали турпоток. Мы ничего плохого им не делали», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, если в Европе уже не знают, что придумать для того, чтобы отомстить РФ, то пусть ждут ответных мер.

«Пусть ждут, что мы тоже будем закрывать им въезд в любой регион Российской Федерации. Я думаю, что надо совершенно спокойно на это реагировать. Урсула фон дер Ляйен приходит и уходит, а европейцы остаются. Я уверен, что станет осенью попрохладнее, с газом будут перебои, и они очень быстро захотят наладить отношения с нашей страной и восстановить все контакты, которые были до начала вот этого большого кризиса», — подчеркнул Джабаров.

Ранее сообщалось, что ЕС включил в новый пакет антироссийских санкций более 80 дополнительных позиций, часть из которых относится к военной сфере. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, новые ограничительные меры находятся в стадии согласования.