Госдума приняла закон о регулировании мессенджеров

Депутаты Госдумы в заключительном чтении одобрили законопроект, согласно которому мессенджеры будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона, а в противном случае должны отказать клиенту в услугах обмена сообщениями. Об этом сообщает в пятницу, 21 июля, РИА Новости.

Согласно принятому документу, определяется понятие организатора обмена мгновенными сообщениями — мессенджера.

Законопроект накладывает на владельцев мессенджеров обязанность обеспечить техническую возможность, при которой юзер сможет отказаться от получения электронных сообщений от других пользователей. Организаторы также должны настроить возможность устроить массовую рассылку сообщений от государственных органов и ограничить распространение противоправного контента.

В случае если мессенджер не выполняет установленные законом положения, его могут заблокировать на территории России.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2018 года.