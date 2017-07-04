Газета рассказала о возможном переносе реализации «закона Яровой»

Вступление в силу так называемого «закона Яровой» может быть перенесено на пять лет — с 2018 на 2023 год. Об этом в понедельник, 3 июля, пишет газета «Ведомости».
Как отмечается, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела положительный отзыв на поправки, поступившие от сенатора Антона Белякова и депутата Олега Шеина, которые и предложили перенести вступление пакета законов в силу.
Решения о переносе комиссия пока не приняла, отзыв будет обсуждаться.
Собеседники «Ведомостей» указывают, что авторам дали время на доработку их документа. Отмечается также, что замечание к проекту высказал представитель ФСБ.
Один из источников газеты рассказал, что то, что отзыв нужно доработать, означает на практике, что в целом проект одобряется, но нуждается в уточнениях. Это связано с тем, что поэтапное вступление закона в силу может начаться 1 июля 2018 года.
Антитеррористический пакет законов, разработанный депутатом Госдумы Ириной Яровой совместно с главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым, был принят Госдумой 24 июня 2016 года. В начале июля того же года его подписал президент Владимир Путин.
Закон обязует операторов связи в течение трех лет хранить на территории России информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео. Записи разговоров и переписки должны храниться до 6 месяцев. Правоохранительные органы получили возможность запрашивать информацию о гражданах, а ФСБ обязала мессенджеры и соцсети предоставлять ключи шифрования.