Источник рассказал об испытании оборудования для «закона Яровой» на МТС

Производитель операторских систем для оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) «Норси-транс» готовится к тестированию оборудования для исполнения «закона Яровой». Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор компании Сергей Овчинников.

По словам Овчинникова, проверка оборудования будет проводиться совместно с одним из мобильных операторов, но не уточнил, с каким именно. Один из партнеров компании утверждает, что в этом проекте будет участвовать МТС. Еще один источник газеты уточнил, что оператор уже планирует создание пилотной зоны в одном из городов России.

Согласно данным источника, МТС решила проверить уже имеющееся оборудование. При этом в «Норси-трансе» также планируют сначала испытать текущее решение СОРМ и понять, каким образом необходимо доработать систему для исполнения закона. В свою очередь Овчинников рассказал, что на данный момент рабочая группа Минкомсвязи готовит подзаконный акт, в котором будут указаны точные сроки и формат хранения информации.

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Антитеррористический пакет законов, разработанный депутатом Госдумы Ириной Яровой совместно с главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым, был принят Госдумой 24 июня 2016 года. В начале июля его подписал президент Владимир Путин.

Закон обязует операторов связи в течение трех лет хранить на территории России информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео. Записи разговоров и переписки должны храниться до 6 месяцев. Правоохранительные органы получили возможность запрашивать информацию о гражданах, а ФСБ обязала мессенджеры и соцсети предоставлять ключи шифрования.