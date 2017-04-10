Затраты на реализацию «пакета Яровой» оценили в 10 триллионов рублей

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям оценила затраты на предложенную Минкомсвязи реализацию антитеррористического пакета законов в 10 триллионов рублей. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

По словам представителей РСПП, к 2019 году крупные мобильные операторы будут хранить по 20 эксабайт пользовательской информации. Чтобы выполнить подобные требования, им придется в несколько раз поднять цены на услуги связи, что в свою очередь повысит уровень инфляции в России на 1-2 процента.

Они отмечают, что предлагаемый Минкомсвязи способ реализации в несколько раз увеличивает предполагаемые затраты, которые ранее оценивались в 5,2 триллиона рублей.

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Предложенный министерством объем хранилищ будет обладать избыточной мощностью и окажется загружен на 60-70 процентов. «Минкомсвязи предлагает хранение информации в зависимости от емкости сети. Такой подход не только не учитывает объемов трафика, но и кратно увеличивает их», — заметили в «МегаФоне».

Антитеррористический пакет законов, разработанный депутатом Ириной Яровой совместно с главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым, был принят Госдумой 24 июня прошлого года. В начале июля его подписал президент Владимир Путин.