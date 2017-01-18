ФСБ напомнила операторам связи о расходах на пакет Яровой

Федеральная служба безопасности (ФСБ) напомнила операторам связи о необходимости заложить в бюджет 2017 года средства для исполнение закона Яровой. Об этом в среду, 18 января, «Ведомостям» рассказали сотрудники двух операторов.

По их словам, официальные письма от ФСБ были получены около месяца назад. Однако на сегодня спецслужба не представила ни точной оценки исполнения закона, ни технического задания на создание системы хранения данных о телефонных разговорах и текстовых сообщений пользователей. Поэтому у операторов связи нет точного понимания, на что именно им следует отложить денежные средства.

Собеседник «Ведомостей» предположил, что операторы вряд ли заложили расходы на исполнение закона Яровой в бюджет на 2017 год. «Бюджет на следующий год обычно формируется в октябре-ноябре», — отметил он.

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В начале сентября 2016 года «Ростех» подготовил предварительный подсчет стоимости оборудования для реализации пакета Яровой. Локализация программного обеспечения, необходимого для исполнения антитеррористических поправок, обойдется в 10,3 миллиарда рублей.

Антитеррористический пакет законов, разработанный депутатом Ириной Яровой совместно с главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым, был принят Госдумой 24 июня прошлого года. В начале следующего месяца его подписал президент России Владимир Путин.

