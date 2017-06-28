Telegram внесен в реестр распространителей информации

Мессенджер Telegram внесен в реестр организаторов распространения информации в среду, 28 июня. Об этом свидетельствуют данные на сайте Роскомнадзора.

Номер реестровой записи Telegram — 90-PP. Доступ к мессенджеру не ограничивается.

Ранее в среду глава федеральной службы Александр Жаров сообщил, что ведомство получило от Telegram необходимые данные. «Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации», — сообщил он. По его словам, «остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом».