Депутаты предложили штрафовать Telegram и WhatsApp за «пропаганду войны»

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается обязать соцсети и мессенджеры в течение суток удалять противоправную информацию. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Инициаторами законопроекта стали депутаты «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских. В качестве противоправной информации депутаты предлагают расценивать публикации, направленные «на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и недостоверную или порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию».

В законопроекте отмечено, что недопустимо также публиковать данные, за распространение которых предусмотрена уголовная или административная ответственность.

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Речь идет о сервисах с месячной аудиторией более двух миллионов пользователей, таких как Telegram, WhatsApp, Facebook, «ВКонтакте» и другие.

Авторы документа пояснили, что в Германии за подобные действия предусмотрен штраф от 500 тысяч до 5 миллионов евро. В России предлагается ввести штраф за отказ удалять противоправную информацию для физических лиц штрафом в размере от трех до пяти миллионов рублей, для юридических — от 30 до 50 миллионов рублей.

«Ко второму чтению, если будут какие-то конкретные предложения, может быть, где-то смягчение, может быть, где-то усиление ответственности, то это все будем рассматривать, уже ко второму чтению эти все предложения будут учтены», — отметил Альшевских в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Также в законопроекте прописано, что оператор связи должен учредить представительство соцсети или мессенджера в России, а также создать специальную форму, с помощью которой пользователи сети смогут оставлять заявки на обнаружение противоправного контента.

