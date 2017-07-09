Никифоров связал пакет Яровой с вероятным увеличением тарифов на мобильную связь

Выполнение пакета антитеррористических законов отразится на расходах сотовых операторов. Такое заявление в воскресенье, 9 июля, на церемонии открытия «Летнего кампуса РАНХИГС-2017» сделал глава Минкомсвязи Николай Никифоров, передает корреспондент «Ленты.ру».

Вместе с тем он отказался констатировать прямое влияние пакета законов в части, касающейся хранения данных, на развитие в России цифровой экономики.

В апреле комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям оценила затраты на предложенную Минкомсвязи реализацию антитеррористического пакета законов в 10 триллионов рублей.

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По словам представителей РСПП, к 2019 году крупные мобильные операторы будут хранить по 20 эксабайт пользовательской информации. Чтобы выполнить подобные требования, им придется в несколько раз поднять цены на услуги связи, что в свою очередь повысит уровень инфляции в России на 1-2 процента.

Антитеррористический пакет законов, разработанный депутатом Ириной Яровой совместно с главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым, был принят Госдумой 24 июня прошлого года. В начале июля 2016-го его подписал президент России Владимир Путин.