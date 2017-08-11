Представлен список обязательных к передаче в ФСБ данных интернет-пользователей

Минкомсвязи разработало и представило на общественное обсуждение проект приказа, в котором указывается, какие данные интернет-сервисы должны передавать в ФСБ в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

Приказ описывает требования к программно-техническим средствам и оборудованию, которое должны будут установить «организаторы распространения информации» (ОРИ), вошедшие в специальный реестр. В этом списке, к примеру, значатся «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», Rambler, Mail.ru, Snapchat, Telegram и другие.

В свою очередь оборудование СОРМ должно собирать следующую информацию из реестра ОРИ: идентификатор пользователя, дату и время регистрации, фамилию, имя и отчество, псевдоним, дату рождения, IP-адрес, адрес проживания, номер телефона, данные паспорта, список родственников, пересланные сообщения, передаваемые файлы, записи аудио- и видеозвонков.

Кроме того, обязательной передаче могут подлежать данные о местоположении, совершенных платежах, а также информация об учетных записях в других сервисах, используемой программе, дате и времени авторизации и выхода из сервиса.

Мессенджер Telegram был внесен в реестр организаторов распространения информации 28 июня. По данным Роскомнадзора, сервис «начал работать в правовом поле Российской Федерации».