Жаров отреагировал на согласие Дурова предоставить данные Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Telegram будет внесен в реестр распространения информации в случае, если открытых данных, предоставленных владельцем мессенджера Павлом Дуровым, окажется достаточно. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Если набор сведений, который необходим для внесения в реестр организаторов распространения информации по тем ссылкам, которые Павел Дуров в своем сообщении привел, достаточен, то есть все пять идентификаторов имеются, то мы, очевидно, внесем Telegram в реестр организаторов распространения информации», — сказал руководитель надзорного ведомства.

Жаров поприветствовал позицию Дурова и заверил, что регулятор не будет заниматься бюрократией.

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Ранее Дуров опубликовал во «ВКонтакте» ссылку на открытые данные о своей компании и предложил Роскомнадзору воспользоваться ими для внесения сервиса в реестр. Он заявил, что не возражает против использования этой информации, но раскрывать переписку пользователей и соблюдать «закон Яровой» не станет.

23 июня глава Роскомнадзора объявил, что сроки, отведенные команде Telegram на предоставление данных по запросу ведомства истекают. В случае, если руководство мессенджера не предоставит запрашиваемую информацию, Telegram ждет блокировка в России, заявил Жаров. По его словам, «все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны», после чего Дуров начал отвечать ему публично через соцсеть, размещая сообщения на своей странице во «ВКонтакте».

Включение в реестр Роскомнадзора даст возможность российским властям потребовать от мессенджера перенести серверы в Россию и хранить на них информацию о пользователях, метаданные их разговоров и переписок, а с июля 2018 года в течение полугода сохранять тексты сообщений и записи разговоров, а также все пересылаемые файлы, по требованию предоставляя их спецслужбам.