Тиньков пообещал покрыть все кредиты удалившим Telegram со смартфонов

Владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков пообещал клиентам рефинансировать все кредиты в случае, если они удалят со смартфона Telegram и установят мессенджер MoneyTalk. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте.

«Ты уже удалил #Telegram? Ну тогда тебе в #тинькоффбанк, чтобы получить свои законные деньги за это действо», — написал миллиардер следом, опубликовав фото с пачками денег.

A post shared by Oleg Tinkov (@olegtinkov) on Jun 27, 2017 at 3:07am PDT

«Лента.ру» попросила сотрудников колл-центра банка уточнить условия акции, однако сотрудники компании заявили, что не в курсе подобных инициатив.

«В "Тинькофф Банке" действует услуга "перевод баланса, благодаря которой с помощью карты "Тинькофф Платинум" можно погасить кредиты в других банках и в течение четырех месяцев не платить проценты», — ответили в пресс-службе организации на просьбу «Ленты.ру» подтвердить или опровергнуть существование подобной акции. Сами записи владельца финансовой организации в Instagram там комментировать отказались.

Ранее 27 июня Тиньков демонстративно стер со своего устройства приложение Telegram. Попутно миллиардер обозвал собственника мессенджера быдлом, а распространяемую им информацию о том, что Telegram самый защищенный мессенджер, «блевотиной». По словам Тинькова, его достал «левый пиар» Дурова, а сам он, несмотря на то, что скачал Telegram, так им и не воспользовался.

Telegram угрожает блокировка в России в случае, если компания не предоставит властям данные для включения сервиса в реестр организаторов распространения информации. В компании эту просьбу игнорируют. Создатель Telegram Павел Дуров неоднократно отмечал, что не будет выдавать данные пользователей ни одной стране мира.

Включение в реестр Роскомнадзора даст возможность российским властям потребовать от мессенджера перенести серверы в Россию и хранить на них информацию о пользователях, метаданные их разговоров и переписок, а с июля 2018 года в течение полугода сохранять тексты сообщений и записи разговоров, а также все пересылаемые файлы, по требованию предоставляя их спецслужбам