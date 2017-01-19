Олег Тиньков назвал Tatler «рассадником лохов гламура»

Российский предприниматель Олег Тиньков раскритиковал глянцевое издание Tatler за материал о его проекте La Datcha. Соответствующий пост бизнесмен опубликовал в своем Instagram.

Тиньков рассказал, что ему противен «рассадник лохов гламура, но чего не сделаешь ради бизнеса». Предприниматель отметил, что ему понравились только фотографии, которые были сделаны специально для материала.

«Ксения Соловьева (Соколова — прим. «Ленты.ру») написала тупой и провокационный текст, обвиняя меня в этом же, смешно», — говорится в тексте публикации.

Предприниматель также отметил, что издание читает «быдло-аудитория», с которой необходимо говорить на ее языке, и добавил эмодзи бриллиантового кольца.

Разгромный комментарий Тиньков завершил предположением, что материал был написан для рекламы его бизнеса.

Статья под названием «На даче у Тинькова. Правила куршевельского съема» напечатана в февральском номере журнала. Текст посвящен проекту La Datcha, в рамках которого Тиньков сдает в аренду собственные виллы в Куршевеле, Валь-Торансе, Астрахани и Форте-деи-Марми. Цены на аренду жилья не называются.