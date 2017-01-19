Олег Тиньков назвал Tatler «рассадником лохов гламура»

Российский предприниматель Олег Тиньков раскритиковал глянцевое издание Tatler за материал о его проекте La Datcha. Соответствующий пост бизнесмен опубликовал в своем Instagram.
Тиньков рассказал, что ему противен «рассадник лохов гламура, но чего не сделаешь ради бизнеса». Предприниматель отметил, что ему понравились только фотографии, которые были сделаны специально для материала.
В Новом Tatler написали про #LaDatcha . Мне конечно этот Татлер, рассадник лохов гламура противен, но чего не сделаешь ради бизнеса... фотки Влад Локтев сделал классные, а Ксения Соловьева написала тупой( с быдло аудиторией нужно говорить на их языке 💍) и провокационный текст, обвиняя меня в этом же 😭😭😭, смешно. Разница только в том, что городской сумасшедший зарабатывает сотни миллионов в год, и не первй год 😌 а мудацкий #Tatler и до миллиона не дотянет .. ради чего их клоунада и для кого кого не совсем ясно? Наверное для рекламы моих шале ✌️
«Ксения Соловьева (Соколова — прим. «Ленты.ру») написала тупой и провокационный текст, обвиняя меня в этом же, смешно», — говорится в тексте публикации.
Предприниматель также отметил, что издание читает «быдло-аудитория», с которой необходимо говорить на ее языке, и добавил эмодзи бриллиантового кольца.
Разгромный комментарий Тиньков завершил предположением, что материал был написан для рекламы его бизнеса.
Статья под названием «На даче у Тинькова. Правила куршевельского съема» напечатана в февральском номере журнала. Текст посвящен проекту La Datcha, в рамках которого Тиньков сдает в аренду собственные виллы в Куршевеле, Валь-Торансе, Астрахани и Форте-деи-Марми. Цены на аренду жилья не называются.