Обнаружен неожиданный фактор риска развития диабета

DC: Недостаток мышечной массы повышает риск развития сахарного диабета 2 типа

Недостаток мышечной массы может значительно повышать риск развития сахарного диабета 2-го типа, особенно в сочетании с избытком жировой ткани. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные почти 480 тысяч взрослых. Результаты опубликованы в журнале Diabetes Care (DC).

Ученые наблюдали за участниками в течение 14 лет. Они выяснили, что люди с так называемым саркопеническим ожирением — сочетанием ожирения и низкой мышечной массы — заболевали диабетом 2-го типа более чем в 3,5 раза чаще, чем люди со здоровым составом тела. Кроме того, риск у них оказался на 19 процентов выше, чем у людей с одним лишь ожирением.

За десять лет наблюдения диабет развился почти у 15 процентов участников с саркопеническим ожирением. Для сравнения, среди людей только с ожирением этот показатель составил около 11 процентов, а среди участников без ожирения и потери мышечной массы — лишь 3 процента. Особенно выраженной связь оказалась у женщин и людей младше 60 лет.

Авторы считают, что при оценке риска диабета важно учитывать не только массу тела, но и состояние мышц. По их словам, регулярные силовые и другие физические нагрузки, поддерживающие мышечную массу и силу, могут стать важной частью профилактики диабета 2-го типа наряду с контролем веса.

Ранее стало известно, что куркумин улучшает показатели сахара и снижает воспаление при диабете 2=го типа.