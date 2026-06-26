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16:10, 26 июня 2026Наука и техника

Популярная специя оказалась полезна для снижения воспаления при диабете

Front Nutr: Куркумин улучшает показатели сахара и снижает воспаление при диабете 2 типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Куркумин, активный компонент куркумы, способен улучшать показатели сахара в крови и снижать воспалительные процессы у пациентов с диабетом 2 типа. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие обзор данных в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые проанализировали клинические исследования и мета-анализы, оценивая различные стандартизированные формы куркумина. Они выяснили, что при правильной формуле и дозировке вещество способно снижать уровень глюкозы натощак, гликированного гемоглобина и инсулиновую резистентность, а также уменьшать хроническое низкоуровневое воспаление, которое ускоряет осложнения диабета.

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Основная сложность применения куркумина — его низкая биодоступность. В стандартных добавках вещество плохо усваивается, быстро разрушается в организме и демонстрирует непредсказуемый эффект. Для решения этой проблемы ученые предлагают использовать улучшенные формулы: комплексы с пиперином, фосфолипидные соединения, наночастицы и мицеллярные системы, которые обеспечивают стабильное и эффективное поступление куркумина в организм.

Авторы подчеркивают, что куркумин не заменяет стандартную терапию диабета, но может выступать в качестве дополнения.

Ранее стало известно, что у людей с группой крови B повышен риск развития диабета 2 типа.

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