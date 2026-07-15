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14:53, 15 июля 2026Мир

В Германии назвали ориентир для обороны от России

Глава МИД Германии Вадефуль заявил, что Финляндия стала образцом в вопросах обороны от РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Финляндия стала образцом для европейских стран в вопросах обороны от России. Его слова передает агентство DPA.

«Устойчивость Финляндии и ее система гражданской обороны показывают нам, как мы тоже можем еще эффективнее противостоять угрозам. Обороноспособность — это не абстрактное понятие, а необходимое условие мира и безопасности», — сказал дипломат.

Отмечается, что заявление прозвучало перед двухдневным визитом главы немецкого МИД в Хельсинки, где одной из главных тем переговоров станут региональная безопасность и дальнейшая поддержка Украины. В ходе визита Вадефуль встретится со своей финской коллегой Элиной Валтонен.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз (ЕС) пугает своих граждан мнимой «российской угрозой» для оправдания милитаристского курса и прикрытия провалов европейских властей. По ее словам, в Нидерландах, Бельгии и других странах ЕС антироссийская риторика стала новой политической нормой.

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