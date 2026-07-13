Захарова: ЕС пугает своих граждан мнимой угрозой РФ для оправдания милитаристского курса

Европейский союз (ЕС) пугает своих граждан мнимой «российской угрозой» для оправдания милитаристского курса и прикрытия провалов европейских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте российского дипведомства.

«Мы уже неоднократно говорили о развернутой в Евросоюзе кампании самовнушения, направленной на искусственное формирование образа России как главной угрозы для "свободной Европы". Порой дело доходит до ничем не прикрытого абсурда», — указано в тексте.

По словам Захаровой, в Нидерландах, Бельгии и других странах ЕС антироссийская риторика стала новой политической нормой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины негативного отношения Европы к Москве лежат как в попытках европейских политиков свалить на слишком большое по их меркам государство ответственность за их же собственные проблемы, так и в желании ЕC взять некий исторический реванш.