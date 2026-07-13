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18:53, 13 июля 2026Мир

В МИД России нашли объяснение антироссийской риторике ЕС

Захарова: ЕС пугает своих граждан мнимой угрозой РФ для оправдания милитаристского курса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) пугает своих граждан мнимой «российской угрозой» для оправдания милитаристского курса и прикрытия провалов европейских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте российского дипведомства.

«Мы уже неоднократно говорили о развернутой в Евросоюзе кампании самовнушения, направленной на искусственное формирование образа России как главной угрозы для "свободной Европы". Порой дело доходит до ничем не прикрытого абсурда», — указано в тексте.

По словам Захаровой, в Нидерландах, Бельгии и других странах ЕС антироссийская риторика стала новой политической нормой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины негативного отношения Европы к Москве лежат как в попытках европейских политиков свалить на слишком большое по их меркам государство ответственность за их же собственные проблемы, так и в желании ЕC взять некий исторический реванш.

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