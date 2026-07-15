Промышленность европейской страны потеряла десятки тысяч рабочих мест

BA: Немецкая промышленность лишилась 177 тысяч рабочих мест

В 2025 году промышленность Германии утратила 177 тысяч рабочих мест. Эти данные Федерального агентства по трудоустройству (Bundesagentur für Arbeit/ BA) этой страны ЕС процитировало ТАСС.

В декабре 2025 года в обрабатывающей промышленности трудились 6,5 миллиона человек или почти одну пятую часть от общего числа всех застрахованных работников. Всего же, по всем сегментам экономики уровень занятости уменьшился 108 тысяч человек. Например, в автомобилестроении и у поставщиков запчастей работы лишились 52 тысячи человек, а в металлургической промышленности — 24 тысячи. Для машиностроения соответствующий показатель составил минус 28 тысяч.

Ранее сообщалось, что производственный сектор Германии рискует столкнуться со сбоями, так как жара стала затруднять перевозки по Рейну — важнейшему водному пути этого государства. Дело в том, что уровень воды в этой реке упал так сильно, что судам приходится брать на борт куда меньшие объемы грузов, чем прежде.