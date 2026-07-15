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12:37, 15 июля 2026Экономика

Жара поставила под угрозу промышленность ведущей экономики Европы

Bloomberg: Засуха начала угрожать производственному сектору Германии
Кирилл Луцюк

Фото: Markus Mainka / Shutterstock / Fotodom

Производственному сектору Германии грозят сбои, так как жара стала затруднять перевозки по Рейну — важнейшему водному пути страны. Об этом сообщило Bloomberg.

Это, как пишет агентство, омрачает перспективы восстановления крупнейшей экономики Европы. Оказалось, что уровень воды в Рейне упал настолько, что судам приходится перевозить куда меньшие объемы грузов, чем раньше. Это оборачивается ростом транспортных расходов. Речь идет о поставках баржами таких товаров, как уголь, сырая нефть и химикаты.

Например, компания Thyssenkrupp заявила, что ее сталелитейному предприятию в Дуйсбурге пришлось отказаться от собственных судов и перейти на использование сторонних, способных работать при нынешних объемах перевозок.

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По словам аналитика Bloomberg Economics Мартина Адеммера, еще один длительный период низкого уровня воды, вероятно, негативно повлияет на промышленное производство, усугубляя и без того слабый сектор и создавая риски.

В 2018 году низкий уровень воды в Рейне, фиксировавшийся несколько месяцев, обошелся немецкой экономике примерно в 0,4 процента от объема производства. Еще одна засуха, в 2022-м, также вызвала перебои в поставках. В 2026 году проблема усугубляется отсутствием альтернативных железнодорожных перевозок, поскольку ключевой грузовой маршрут вдоль правого берега реки закрыт на ремонт.

Ранее сообщалось, что возобновление боевых действий на Ближнем Востоке может сорвать начавшуюся стабилизацию немецкой экономики.

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