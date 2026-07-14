Восстановление ведущей экономики Европы оказалось под угрозой срыва

Экономика Германии стабилизируется, однако возобновление боевых действий на Ближнем Востоке может сорвать ее восстановление. Об этом сообщило Bloomberg.
Оно сослалось на отчет немецкого министерства экономики, где сказано, что американо-иранское соглашение наряду с последующим снижением цен на нефть способствовало улучшению деловых и потребительских настроений. Однако начавшийся процесс может сорваться, так как власти США вновь заявили о блокаде Ормузского пролива. Как следствие, повышение цен на энергоносители и сырье будет давить положение немецкого бизнеса из-за роста себестоимости продукции и снижения покупательной способности домохозяйств.
В апреле и мае в Германии промышленное производство умеренно росло. Автопроизводители, производители автозапчастей и энергоемкие отрасли, включая химическую промышленность и металлургию, выиграли от роста спроса. В июне улучшились и показатели деловой активности. Все это сказалось на росте розничных продаж в мае.
Однако оценка ситуации оказалась омрачена перспективой срыва мирного соглашения между США и Ираном. С момента возобновления конфликта цены на нефть выросли примерно на 20 процентов.
Ранее Китай обвинили в усилившемся давлении на немецкую промышленность, которая теряет позиции на рынке и вынуждена сокращать персонал.