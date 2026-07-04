ФРГ начала импортировать из Китая больше высокотехнологичной продукции, чем поставлять

Китай обвинили в усилившемся давлении на немецкую промышленность, которая теряет позиции на рынке и вынуждена сокращать персонал. Об этом сообщает издание The World Street Journal.

По данным издания, впервые Германия начала импортировать из Китая больше высокотехнологичной продукции, чем поставлять. Разрыв по качеству у китайских и немецких производителей стал незначительным, при этом аналогичные товары в Поднебесной в два раза дешевле. Предприятия Германии вынуждены сокращать рабочие места и переносить часть производств в Китай.

Немецкая промышленность теряет более 10 тысяч рабочих мест ежемесячно. Кроме того, объем промышленного производства в стране сократился примерно на 10 процентов в период с февраля 2022 года до начала 2026 года.

Отмечается, что Китай последовательно развивал специализированные компании среднего бизнеса в рамках государственной программы «10 тысяч маленьких гигантов». Экспорт китайской продукции в Германию в текущем году вырос на 17 процентов по сравнению с предыдущим.

В июне Нидерланды выступили за создание в Европейском союзе рычагов экономического давления на Пекин по аналогии с мерами США.