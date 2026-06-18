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20:59, 18 июня 2026Экономика

В Европе задумались о рычагах экономического давления на Китай

Премьер-министр Йеттен: Нидерланды выступают за создание рычагов давления на Пекин
Вячеслав Агапов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Нидерланды выступают за создание в сообществе рычагов экономического давления на Пекин по аналогии с мерами США. Об этом заявил премьер-министр королевства Роб Йеттен, его слова приводит ТАСС.

Европейская страна задумалась о большей скоординированности действий в отношении Китая, чтобы защитить европейскую экономику и повысить конкурентоспособность. Нидерланды открыты к обсуждениям этого механизма, заявил премьер на саммите ЕС в Брюсселе.

Как заявил Йеттен, ЕС должен «активнее защищать» собственную экономику и снижать зависимость от отдельных государств. В то же время Брюссель не может отказаться от сотрудничества с Пекином. По его словам, Европа и Китай нуждаются друг в друге, поэтому их отношения должны сохраняться, несмотря на растущие экономические разногласия.

Как ранее сообщал Bloomberg, власти Европейского союза (ЕC) готовятся заявить о потенциальной торговой войне с Китаем. Блок собирается рассмотреть новые ограничительные меры против Пекина, которые должны восстановить несбалансированные экономические отношения. В связи с этим Еврокомиссия уже провела закрытое совещание для обсуждения соответствующих шагов. Руководители ЕС практически единодушны в том, что если блок не сможет оперативно перестроиться, повысить конкурентоспособность промышленности и создать современную оборонную базу, то окажется в подчинении у США и Китая.

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