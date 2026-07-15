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14:51, 15 июля 2026Россия

Полковник назвал условие для превращения СВО в войну с ЕвроНАТО

Баранец: Размещение натовских войск на Украине превратит СВО в войну с ЕвроНАТО
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Царьградом» отреагировал на заявления объявившего об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о планах разместить войска НАТО на Украине сразу после начала режима прекращения огня.

По словам военного эксперта, размещение натовских военнослужащих в указанной стране превратит специальную военную операцию (СВО) России «в войну с ЕвроНАТО».

«Мы держим ушки на макушке. Но это (...) специальную военную операцию мгновенно превратит в войну с ЕвроНАТО. (...) Это сразу, считайте, начало войны. Я думаю, какими бы они безумцами ни были, они на это не пойдут», — подчеркнул Баранец.

При этом он уточнил, что нельзя исключать провокаций со стороны Запада и Киева.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если на Украине появятся войска НАТО, Россия уничтожит их любым оружием.

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