В Совфеде ответили на планы «коалиции желающих» разместить войска на Украине

Сенатор Джабаров: Россия уничтожит войска НАТО на Украине любым оружием

Если на Украине появятся войска НАТО, Россия уничтожит их любым оружием. Так на стремление «коалиции желающих» разместить боевые подразделения после завершения специальной военной операции (СВО) ответил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее стало известно, что правительство Франции готово разместить войска на Украине в случае прекращения огня. Кроме того, планы Парижа включают юридические договоренности и участие США в мониторинге перемирия.

«Появятся войска [НАТО] на Украине — они будут уничтожены. Тут даже сомнений никаких не должно быть. Причем [будут уничтожены] любым видом оружия. Им там делать нечего. Украина должна быть нейтральной страной, иначе война эта не закончится, либо закончится тяжелым поражением Европы», — заявил Джабаров.

Сенатор напомнил, что Россия начала спецоперацию, чтобы на Украине не было войск НАТО, а власти страны не рассчитывали на вступление в альянс.

Сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон соберет лидеров «коалиции желающих» в Париже 13 июля, чтобы пообещать Киеву гарантии безопасности и обсудить возможность производства ракет для ЗРК Patriot на Украине.