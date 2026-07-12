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22:41, 12 июля 2026Мир

Президент одной страны заявил о готовности разместить свои войска на Украине

Euronews: Правительство Франции заявило о готовности разместить на Украине свои войска
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Michael Baucher / Global Look Press

Правительство Франции заявило о готовности разместить свои войска на Украине в случае прекращения огня. Об этом пишет Euronews.

Кроме того, члены «коалиции желающих», по данным издания, хотят укрепить единство и сотрудничество ради поддержки Украины. Для этого президент Франции Эмманюэль Макрон уже в понедельник, 13 июля, примет не менее 25 глав государств, входящих в коалицию.

Внимание будет уделено сотрудничеству в области противовоздушной обороны (ПВО) и созданию противоракетной обороны.

«Коалиция желающих» — это объединение, состоящее в основном из европейских стран, которые готовы принять участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Главную роль в коалиции играют Великобритания и Франция.

Ранее страны НАТО договорились выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году.

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