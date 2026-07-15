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14:54, 15 июля 2026Ценности

Обувь футболиста на встрече с королем Норвегии привлекла внимание публики

Футболист Юлиан Рюэрсон в пляжных вьетнамках встретился с королем Норвегии Харальдом V
Мария Винар

Кадр: @marius.comper

Футбольный защитник Юлиан Рюэрсон встретился с королем Норвегии Харальдом V и привлек внимание публики из-за обуви. Об этом пишет газета Aftenposten.

После выхода в четвертьфинал чемпионата мира сборную Норвегии пригласили на встречу с 89-летним монархом. Журналисты обратили внимание на внешний вид 28-летнего Рюэрсона, который появился на королевском приеме в белой футболке, черных широких шортах и пляжных вьетнамках. Он уверенно подошел к монарху и пожал ему руку.

Ранее сообщалось, что испанский защитник клуба «Реал Мадрид» Марк Кукурелья стал мемом из-за прически на чемпионате мира. Благодаря 27-летнему футболисту сборной Испании удалось одержать победу в матче с Францией: он не дал противнику забить в свои ворота ни одного гола. После этого на платформе X (ранее — Twitter) футбольные фанаты массово стали публиковать шутливые посты о Кукурелье и его кудрявой шевелюре.

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