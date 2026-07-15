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14:50, 15 июля 2026Экономика

Предсказано будущее цен на квартиры в России

Финансист Трепольский: Вторичные однокомнатные квартиры в Москве будут стоить 15 млн руб.
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В августе однокомнатные квартиры на вторичном рынке Москвы будут стоить в среднем 11,5-15 миллионов рублей. Будущее цен на жилье в столице и других городах России предсказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский, пишет «Газета.ru».

В Санкт-Петербурге аналогичные квартиры будут стоить около 7,5-8,8 миллиона рублей, а в среднем по России — 3,8–4,8 миллиона рублей. Двухкомнатные квартиры в Москве станут продаваться за 16–21,5 миллиона рублей, в Петербурге — за 10,5–12,5 миллиона рублей, а в среднем по России — за 5,5–6,8 миллиона рублей. Для «трешек» речь будет идти о 21–26 миллионах, 14–17 миллионах и 7,2–9 миллионах соответственно.

«В августе 2026 года средние цены предложения (в объявлениях) на вторичном рынке покажут символический рост на 0,5–1,5 процента по сравнению с июлем. Однако этот номинальный рост обусловлен не реальным удорожанием объектов, а вымыванием наиболее дешевых и ликвидных вариантов перед стартом осеннего делового сезона. При этом в реальных сделках сохранится практика торгов и дисконтов в пределах 3–7 процентов от первоначальной цены лота», — пояснил финансист.

Ранее стало известно, что квартиры в новостройках сильнее всего подешевели в Казани.

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