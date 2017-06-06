Тиньков предложил туристам снять дачу в Астрахани за 1,6 миллиона рублей

Вилла российского бизнесмена Олега Тинькова в Астрахани стала доступна для аренды всем желающим. Такая информация размещена на специально созданном сайте La Datcha.

Предприниматель анонсировал открытие особняка «Ля Дача Астрахань» в сентябре 2016 года. Тарифы на аренду двухэтажного здания колеблются от 800 тысяч за четыре дня (понедельник — четверг) до 1,6 миллиона рублей за неделю.

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Дача расположена в низовьях Волги, в 2,5 часа езды от Астрахани. На первом этаже оборудованы гостиная, столовая с баром, комната для бильярда, зона отдыха с домашним кинотеатром, спортзал, баня и многое другое.

На втором этаже находится пять спален, каждая с отдельной ванной и туалетом. В основном здании можно разместить до 12 человек, в гостевых домиках — еще до 10 человек.

Кроме того, туристы могут снять особняк Тинькова на горнолыжном курорте Валь Торанс на юго-востоке Франции (цены от 58 тысяч до 118 тысяч евро за неделю в зависимости от дат).

Для аренды также доступен дом на курорте Куршевель. Расценки – от 79 до 189 тысяч евро за неделю. Еще одна дача в коммуне Форте-деи-Марми (Тоскана, Италия) начнет принимать гостей в 2018 году.

