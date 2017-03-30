Airbnb предложил арендовать ванные в московских квартирах

Компания Airbnb запустила сервис по аренде ванных комнат в московских квартирах на время сезона отключений горячей воды. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 30 марта.

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Отныне зарегистрированные на Airbnb собственники квартир могут отдельно сдавать в аренду свои ванные, а все желающие — снимать их. При этом гостю предложат несколько опций, например, базовая аренда или с банным реквизитом (халат, тапочки, полотенце и другие вещи).

Кроме того, желающие смогут воспользоваться дополнительной бесплатной услугой «Как дома»: после купания они смогут выпить чая с владельцем квартиры и пообщаться с ним.

Будет ли действовать сервис по аренде ванных комнат в других российских городах, не уточняется.

На весь период отключений горячей воды Airbnb принял решение переименовать свое представительство в России. Полное название AirBed&Breakfast («постель и завтрак») он изменил на AirBed&Bathroom («постель и ванная комната»).

Горячую воду в Москве и других российских городах для профилактики систем теплоснабжения в жилых домах отключают ежегодно весной и летом. В столице этот период сейчас не превышает 10 календарных дней.

