Туристку «кинули» на шесть тысяч евро при бронировании жилья на Airbnb

У британской туристки, попытавшейся забронировать жилье через сервис аренды Airbnb, похитили более шести тысяч евро. Об этом пишет Daily Mail.

Жительница Лондона Шарлотта Гилмур (Charlotte Gilmour) нашла на портале предложение по аренде виллы с семью спальнями на испанском острове Майорка. Гилмур и ее родственники решили снять этот дом на две недели в августе для семейного отдыха.

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Британка связалась с пользователем Airbnb, предлагавшим это жилье. Тот откликнулся на ее сообщение, попросив перевести на его счет в итальянском банке 6,1 тысячи евро, чтобы зарезервировать виллу. Гилмур заплатила требуемую сумму.

Однако когда спустя несколько дней британка попросила этого пользователя Airbnb выслать ей квитанцию об оплате, он не ответил ей. В итоге выяснилось, что данный аккаунт на портале был взломан, а его настоящий владелец ничего не знал ни о бронировании, ни о самой вилле.

В итальянском банке, куда были переведены деньги, заявили, что средства были сняты вскоре после поступления. Поэтому возместить финансовую потерю Гилмур не смогли. В Airbnb заметили, что такие инциденты у них являются редкостью и призвали съемщиков жилья не переводить деньги напрямую хозяевам недвижимости, а пользоваться встроенной в сайт системой оплаты.

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