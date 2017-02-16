Сотрудники томской турфирмы обманом оформили кредиты на клиентов

Сотрудников турфирмы «Сан-туризм» в городе Северск Томской области заподозрили в том, они обманом оформили кредиты на клиентов и похитили у них около трех миллионов рублей. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает региональное управление МВД России.

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Полиция начала проверку после обращений нескольких горожан, заявивших, что на них в банках неизвестные оформили кредиты, и теперь финансовые организации требуют погасить эти долги. В МВД выяснили, что кредиты на приобретение путевок взяли сотрудники «Сан-туризма», использовав при этом паспортные данные своих клиентов.

Потерпевшие рассказали, что услуги компании оплатили полностью. Полицейские установили, что часть средств, отданных гражданами за путевки, была похищена работниками «Сан-туризма». В итоге забронировавшие туры люди не смогли вылететь на отдых.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Основной подозреваемый был допрошен, суд оставил его под подпиской о невыезде. МВД ищет других лиц, которые могли пострадать от действий представителей «Сан-туризма».

Ранее в феврале стало известно, что несколько клиентов красноярской турфирмы не смогли отправиться на отдых из-за самоубийства гендиректора организации.