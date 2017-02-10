СМИ сообщили о самоубийстве главы красноярской турфирмы из-за долгов

Директор филиала туроператора Sunmar в Красноярске покончил с собой. Коллеги не исключают, что мужчина совершил самоубийство из-за долгов. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает телеканал «ТВК».

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Вместе с тем родственники погибшего, личность которого не раскрывается, считают, что бизнесмена убили.

Глава другой местной туркомпании Марина Халандач рассказала, что некоторые участники рынка в России демпингуют и работают себе в убыток. «Агентство вынуждено выстраивать определенную пирамиду, когда тур человека оплачивается деньгами следующего туриста. Рано или поздно эта пирамида лопнет», — пояснила она. Халандач предположила, что это и произошло с директором филиала Sunmar.

В настоящее время в полицию с заявлениями обратились девять человек, которые купили путевки у Sunmar в Красноярске, но не смогли улететь на отдых из-за гибели директора организации.

В настоящее время офис компании закрыт. Организация работала в Красноярске пять лет с бессменным директором.