Российская туристка умерла после отдыха на Гоа

Заболевшая малярией в индийском штате Гоа российская туристка скончалась после возвращения домой, в Ульяновскую область. Об этом в пятницу, 27 января, «Интерфаксу» рассказал министр здравоохранения региона Павел Дегтярь.

По его словам, врачи боролись за жизнь пациентки долгое время, но не смогли ее спасти. Медикам удалось победить малярию, но ее осложнения нарушили функции нескольких органов, что и привело к смерти женщины, пояснил чиновник.

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«Выезжая за пределы России, необходимо обязательно изучить эпидемиологическую обстановку и при необходимости обязательно запастись необходимыми лекарствами для профилактики и провести вакцинацию», — подчеркнул Дегтярь.

19 января, пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о том, что в первом месяце 2017 года было зафиксировано два завозных случая малярии. Речь шла о жителях Ульяновской и Свердловской областей, отдыхавших на Гоа. По информации федеральной службы, один из туристов скончался.

Малярия — тяжелое заболевание, вызываемое паразитами. Оно широко распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом. Заражение происходит при укусах малярийных комаров, при переливании крови и в ряде других случаев.