Десятки китайских туристов подрались с японскими полицейскими из-за погоды

Около 100 китайских туристов устроили потасовку в Новом аэропорту Титосе на японском острове Хоккайдо. Об этом сообщает издание South China Morning Post, опубликовавшее видео случившегося.

Инцидент произошел в пятницу, 23 декабря, когда воздушная гавань отменила порядка 280 рейсов из-за сильного снегопада. Возмущенные этим обстоятельством путешественники из КНР вступили в драку с сотрудниками аэропорта и полицией.

По информации правоохранительных органов, аресты не производились, хотя двух человек пришлось отправить в больницу из-за полученных в стычке травм.

