Турфирма не вернула россиянке 300 тысяч рублей за сорванный тур в Доминикану

Жительница Санкт-Петербурга заплатила за путевку в Доминиканскую Республику почти 300 тысяч рублей, однако уехать на отдых не смогла из-за действий турагентства. Деньги ей также пока не вернули. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, в октябре 2016 года женщина по имени Лилия приобрела у петербургской фирмы «Экспресс-Турне» тур, организованный оператором Anex Tour, для отдыха в новогодние праздники. За день до вылета, назначенного на 27 декабря, путешественница позвонила в агентство и узнала, что ее поездка сорвалась.

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Собеседница, представившаяся владелицей «Экспресс-Турне», пояснила, что руководство Anex Tour якобы не заключило новый договор о сотрудничестве с ее фирмой. Поэтому были аннулированы все ранее забронированные через это агентство путевки от Anex Tour с датами вылета и возвращения до и после Нового года.

Представитель «Экспресс-Турне» также заявила, что деньги Лилии были переведены Anex Tour. Она пообещала вернуть туристке всю сумму, однако в конце в февраля 2017 года на карту петербурженки были переведены лишь 100 рублей.

После этого в «Экспресс-Турне» перестали отвечать на звонки, а офис агентства оказался закрыт. В пресс-службе Anex Tour сотрудникам АТОР заявили, что денег от петербургской фирмы не получали.

Лилия намерена в ближайшее время подать заявление в прокуратуру. Она также утверждает, что от действий «Экспресс-Турне» пострадали и другие туристы.

В феврале стало известно, что сотрудники турфирмы из Томской области обманом оформили кредиты на клиентов, похитив у них около трех миллионов рублей.