Путешествия
 

Британский турист погиб после драки в отеле

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Британский турист Дэрил Бхандал (Daryl Bhandal) скончался от травм, полученных в ходе драки в испанском отеле. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 10 февраля, в гостинице на юго-западе острова Тенерифе, где руководитель строительной компании отмечал свой день рождения. Британец поссорился с семейной парой соотечественников, которые отдыхали в том же отеле и личности которых не раскрываются.

Перепалка переросла в драку, в ходе которой оппонент швырнул в 36-летнего Бхандала знаком «мокрый пол». С тяжелыми травмами головы мужчина был доставлен в местную больницу, однако врачи не смогли спасти его.

Попытавшийся скрыться с места инцидента турист был задержан, так же как и его подруга. Что стало причиной ссоры, неизвестно. Также неясно, были ли знакомы участники конфликта.

В августе 2016 года вышибалы одного из баров в Бангкоке избили группу британских туристов. В результате пострадал один из отдыхающих, двое охранников были задержаны.

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