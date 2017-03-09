Женщины заработали 10 миллиардов долларов с помощью Airbnb

Женщины, пользующиеся Airbnb для сдачи жилья в аренду, с момента основания сервиса в 2008 году заработали более 10 миллиардов долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 9 марта.

В 2016 году более 200 тысяч пользователей Airbnb женского пола заработали по меньшей мере по пять тысяч долларов.

Материалы по теме Дорого-богато Где остановиться путешественнику с неограниченным бюджетом

В России насчитывается более 12 тысяч собственниц, сдающих жилье через этот сервис (58 процентов от общего числа российских хозяев). Среднегодовой доход пользовательницы Airbnb из России составляет около 57 тысяч рублей.

В целом более одного миллиона женщин или 55 процентов от всего сообщества Airbnb сдает жилье в аренду. В 2016 году больше всех заработали с помощью этого сервиса японки: средний доход составил 10,4 тысячи долларов.

В тройку лидеров также вошли США (6,6 тысячи долларов) и Сингапур (4,3 тысячи долларов). Соединенные Штаты также возглавляют топ-3 государств по числу пользовательниц Airbnb. Следом за ними идут Франция и Италия.

Ранее в марте стало известно о том, что в Китае функционирует ряд компаний, являющихся аналогом Airbnb. При этом сервисы из КНР предлагают услуги, которых нет в перечне у их зарубежного конкурента.

Airbnb публикует сведения о поиске и краткосрочной аренде жилья по всему миру. Сервис работает почти в 200 странах, в том числе и в России.