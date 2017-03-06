СМИ рассказали о китайских «клонах» Airbnb

В Китае в настоящее время функционирует ряд компаний, являющихся аналогом сервиса арендного жилья Airbnb. Об этом в понедельник, 6 марта, пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, в КНР, в частности, действует такие сервисы, как Xiaozhu и Zhu Bai Jia. Компания Xiaozhu начала работу в Китае в 2012 году. С тех пор, по ее информации, у фирмы появилось около 10 миллионов активных пользователей.

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Xiaozhu предлагает услуги, которых нет в перечне у Airbnb. К примеру, компания предоставляет уборщиц сдающим жилье пользователям сервиса.

Сервис Zhu Bai Jia был основан в 2012 году. C его помощью китайские путешественники снимают жилье за рубежом. Снять апартаменты через сервис можно примерно в 70-ти странах. При этом Zhu Bai Jia также помогает отдыхающим спланировать путешествие, а предоставляющие жилье туристам люди выступают для них в роли гидов.

Airbnb запустил аналогичный туристический сервис Airbnb Trips намного позже, в 2016 году. Как рассказал представитель Zhu Bai Jia Ли Лэ (Li Le), в их компании с юмором отреагировали на это событие.

«Шутка в данном случае в том, что обычно Китай копировал Силиконовую долину (регион в США, где находится офисы Airbnb и других высокотехнологичных компаний — прим. «Ленты.ру»). Теперь же Силиконовая долина копирует Китай», — пояснил Лэ.

В ноябре 2016 года Airbnb начал рассылать российским пользователем письма с предупреждениями о возможной передаче их личным данных властям Китая. Сервис ошибочно счел, что ряд его клиентов из России проживают на территории КНР.

Airbnb был основан в 2008 году. Он размещает сведения о поиске и краткосрочной аренде жилья по всему миру. Сервис работает почти в 200 странах, в том числе и в России.