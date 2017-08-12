PornHub впервые озвучил вкусы россиян в порно

PornHub проанализировал запросы россиян и представил статистику порно-предпочтений пользователей из России, начиная с 2010 года. Результаты опубликованы в разделе Insights.

По данным портала, Россия занимает 12-е место в мире по числу посещений PornHub. В среднем россиянин тратит на посещение сайта 9 минут и 2 секунды, что почти на полминуты меньше, чем в среднем по миру.

Средний возраст пользователей из России составляет 34 года. Четверть аудитории — женщины. Чаще всего российские любители порно предпочитают заходить на сайт в интервале между 22:00 и 23:00, а самый популярный день для этого — воскресенье.

Чаще всего россияне забивают в поисковике PornHub слово «русские». Исключение составил 2016 год, когда в топ запросов вырвался косплей на видеоигру Overwatch.

Самая популярная категория в России — «анал», за ней следуют «хентай», «подросток» и «русские». Наибольшей востребованностью у россиян пользуются порнозвезды Саша Грей, Миа Халифа и Рили Райд. Чаще всего пользователи из России останавливают выбор на русских, чернокожих и японских порноактерах.

Изображение: pornhub.com

Это первое исследование PornHub о вкусах российской аудитории начиная с 2010 года, когда сайт для взрослых запустил русскоязычную версию.

