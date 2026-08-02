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16:33, 2 августа 2026ЦенностиЭксклюзив

Россиянки назвали идеальное место для предложения руки и сердца

Агентство PR DEV: Россиянки назвали Сочи идеальным местом для предложения руки и сердца
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: V.ivash / Magnific

Россиянки назвали Сочи идеальным местом для предложения руки и сердца. Результаты опроса на эту тему попали в распоряжение «Ленты.ру» от коммуникационного агентства PR DEV.

По данным аналитиков, около 45 процентов респонденток считают лучшим местом для предложения Сочи, особенно отель с видом на море или горы, с романтическим ужином в видовом ресторане и особой атмосферой.

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В то же время на втором месте оказался вариант с предложением в панорамном ресторане делового центра «Москва-Сити» — его выбрали около 20 процентов опрошенных. Третью строчку рейтинга заняли необычные предложения в небе — около 15 процентов участниц исследования хотели бы получить кольцо во время полета на воздушном шаре, вертолете или в другой локации с панорамным видом.

Согласно опросу, еще около 12 процентов россиянок выбрали романтические сценарии у воды — на берегу моря или озера, во время заката или ужина с видом на природный пейзаж. Замыкает подборку вариант предложения на высоте — около 8 процентов опрошенных назвали идеальным вариантом свидание на крыше с панорамным видом на город.

Ранее в июле россияне раскрыли подъемные суммы трат на свадьбу.

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