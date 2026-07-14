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08:00, 14 июля 2026ЦенностиЭксклюзив

Россияне раскрыли подъемные суммы трат на свадьбу

«Альфа-Деньги»: Треть россиян не готовы потратить на свадьбу более 300 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Россияне раскрыли подъемные суммы трат на подготовку к свадьбе. Аналитики «Альфа-Деньги» выяснили, что треть опрошенных не готовы платить за торжество более 300 тысяч рублей.

По данным компании, комфортный свадебный бюджет 31 процент респондентов оценил в 100-300 тысяч рублей. Еще 29 процентов считают приемлемым бюджет 300-500 тысяч рублей, а 23 процента — от 500 тысяч до миллиона рублей. В то же время потратить больше миллиона рублей готовы 13 процентов опрошенных, а 3 процента выделяют на церемонию свыше двух миллионов рублей.

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Выяснилось, что занять небольшую сумму при нехватке денег на свадьбу готовы 20 процентов участников исследования, при этом 9 процентов предпочли бы обратиться за деньгами только к родственникам или друзьям, а 3 процента согласны взять деньги в долг, только если речь идет о свадьбе мечты.

При этом, если бюджет свадьбы окажется выше ожиданий, 43 процента россиян в первую очередь сократят список гостей, 15 процентов выберут более простой ресторан, 11 процентов откажутся от ведущего или шоу-программы, еще 10 процентов — от декора и цветов.

Несмотря на осторожное отношение к заемным средствам, занимать все же приходится многим. Так, 56 процентов респондентов признались, что знают случаи, когда деньги на свадьбу искали друзья или знакомые. Еще 22 процента сами брали на свадьбу кредит, заем или деньги в долг у знакомых.

Ранее в июле стало известно, что свадьба ведущей Иды Галич обошлась в 50 миллионов рублей.

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