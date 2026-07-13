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13:16, 13 июля 2026Ценности

Свадьба Иды Галич обошлась в 50 миллионов рублей

Super: Свадьба Иды Галич и Олега Ледвича в Северной Осетии обошлась в 50 млн рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @galichida

Журналисты Super раскрыли стоимость роскошной свадьбы российской телеведущей Иды Галич и бизнесмена Олега Ледвича. Торжество обошлось в 50 миллионов рублей, подробности опубликованы на сайте издания.

Пара сыграла свадьбу в Северной Осетии, где невеста провела свое детство. Всего на церемонии присутствовали около 180 гостей, среди которых в том числе были Оксана Самойлова, Мария Миногарова, Руслан Усачев и другие звезды.

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По словам инсайдеров, блогерша организовала для приглашенных специальный рейс и встречала гостей на регистрации в аэропорту. При этом в расходы, которые составили около 50 миллионов рублей, не входили перелет и проживание присутствующих, отметили собеседники Super.

В конце июля 2025 года Галич сообщила, что родила дочь Татьяну. До этого она рассказала, что помолвлена с Ледвичем, отношения с которым начались в октябре 2024-го.

В 2020 году блогерша развелась с блогером Аланом Басиевым после двух лет брака. У них есть общий сын Леон.

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