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15:30, 2 августа 2026 (обновлено: 15:34, 2 августа 2026)Бывший СССР

Белоруссия поставит на границе с Украиной военную бригаду

Ильюкевич: Белоруссия формирует на границе с Украиной 37-ю десантно-штурмовую бригаду
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Белоруссия формирует на границе с Украиной 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Об этом сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич, передает SB.BY.

«Мы наблюдаем, как у соседей проходит военный конфликт, видим массовое применение беспилотных летательных аппаратов. Конечно, мы не можем сидеть сложа руки», — подчеркнул военнослужащий.

По словам Ильюкевича, Белоруссия предпринимает усилия для совершенствования борьбы с дронами и защиты военных объектов и войск. Он уточнил, что формирование батальонов и подразделений продолжается, один из них полностью готов. Новая бригада будет дислоцироваться в 40 километрах от белорусско-украинской границы.

Ранее постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев заявлял, что Москва поможет Минску в случае провокаций на границе с Украиной и другими недружественными странами.

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