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15:50, 2 августа 2026 (обновлено: 15:59, 2 августа 2026)Мир

Суд решил судьбу подозреваемого в расчленении пропавшей россиянки в Сербии турка

В Сербии на 30 суток арестовали подозреваемого в убийство Людмилы Турковой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: PhotoTamara / Shutterstock / Fotodom

В Сербии суд определил меру для подозреваемого в расчленении в Белграде жительницы Санкт-Петербурга Людмилы Турковой гражданина Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчину арестовали на 30 дней.

27-летняя россиянка прилетела в столицу Сербии 23 июля, арендовала апартаменты в районе Belgrade Waterfront и последний раз связывалась с близкими ночью 25 июля. Далее ее местонахождение было неизвестно, на связь она больше не выходила. Чемодан с останками девушки обнаружили вечером 30 июля в поселке Падинска-Скела в одном из каналов в окрестностях Белграда.

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