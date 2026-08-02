Суд решил судьбу подозреваемого в расчленении пропавшей россиянки в Сербии турка

В Сербии на 30 суток арестовали подозреваемого в убийство Людмилы Турковой

В Сербии суд определил меру для подозреваемого в расчленении в Белграде жительницы Санкт-Петербурга Людмилы Турковой гражданина Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчину арестовали на 30 дней.

27-летняя россиянка прилетела в столицу Сербии 23 июля, арендовала апартаменты в районе Belgrade Waterfront и последний раз связывалась с близкими ночью 25 июля. Далее ее местонахождение было неизвестно, на связь она больше не выходила. Чемодан с останками девушки обнаружили вечером 30 июля в поселке Падинска-Скела в одном из каналов в окрестностях Белграда.