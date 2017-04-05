Многодетная мать заморозила умершего сына из-за нехватки денег на похороны

Жительница Саратовской области 10 дней хранила тело умершего сына в морозилке. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По предварительным данным, семилетний мальчик скончался 26 марта в квартире, в которой жил с матерью, в городе Балаково. Отмечается, что он страдал врожденным заболеванием. Издание «Новости Саратова» утверждает, что женщина не может назвать точную дату смерти сына — по ее словам, это могло произойти и 27 марта. В полицию она обратилась сама 4 апреля.

«Со слов женщины, после того, как ребенок умер, она растерялась, денег на похороны не было, в связи с чем она приняла решение заморозить тело, поместив его в морозильную камеру», — рассказал журналистам начальник городского следственного отдела Роман Георгица.

По информации издания, всего в семье было трое детей — после смерти сына остались две несовершеннолетние дочери. Основным источником дохода при этом являются алименты от отца детей.

Женщина рассказала, что планировала устроить похороны, когда получит выплату с работы, откуда уволилась после смерти сына. Она была продавцом.

Следствие выясняет причины смерти ребенка. Агентство «Регион 64» уточняет, что видимых повреждений на его теле не обнаружено. По словам матери, мальчик умер из-за болезни.