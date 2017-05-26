Принц Уильям на вертолете попытался спасти тонущего подростка

Герцог Кембриджский принц Уильям участвовал в операции по спасению 17-летнего подростка, который в итоге утонул. Его тело нашли после часовых поисков, пишет The Telegraph.

Инцидент произошел на озере под Лондоном, в парке Ли Вэлли, в четверг, 26 мая. Тинейджер ушел под воду, когда пытался доплыть до острова в середине озера.

После того как в экстренные службы поступил сигнал о чрезвычайной ситуации на водоеме, принц Уильям направился в нужный район за штурвалом вертолета скорой помощи. Судя по видеозаписям, герцог Кембриджский сажает машину, а затем спешит к месту происшествия.

По словам очевидца, на месте было два вертолета, один из них — полицейский. Там же находились спасатели и парамедики.

В парке Ли Вэлли, площадь которого составляет 40 квадратных километров, купаться запрещено.

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Наследный принц Уильям (второй в очереди на престол) получил сертификат пилота в 2008 году. Затем он прошел летную подготовку на вертолете, чтобы служить в поисково-спасательных силах Королевских ВВС. В 2011-м Уильям участвовал в операции по спасению российских моряков с тонущего судна Swanland. Из британской армии он ушел в сентябре 2013-м. Потом принц переобучился на гражданского пилота и в 2015-м приступил к работе в санитарной авиации Восточной Англии.